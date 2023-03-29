شكرا لقرائتكم خبر «سالك» تورد 30 % من احتياجات المملكة للقمح في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توريد أكثر من 1.2 مليون طن من السلع الاستراتيجية في عام 2022، مبينة أنها وردت نحو 30 % من احتياج المملكة للقمح خلال العام الماضي.

وذكرت في بيان أمس أنها وردت بشكل مباشر 720 ألف طن من القمح تمثل 20% من مشتريات المملكة السنوية بعد الفوز بالمناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت «سالك» أنها وردت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية تبلغ أكثر من 300 ألف طن من القمح و120 ألف طن من الشعير و70 ألف طن من فول الصويا و12 ألف طن من اللحوم الحمراء و11 ألف طن من الأرز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك» المهندس سليمان الرميح « فخورون بتوريد 30% من احتياج المملكة للقمح من خلال العقود المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الأكثر أهمية، حيث تأتي هذه الجهود ضمن إسهامات الشركة لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي بتوفير السلع الاستراتيجية من استثمارات «سالك» في الدول ذات الميز النسبية حول العالم».

وبين أن أحد تعاقدات التوريد البالغة كميتها 60 ألف طن من الشعير تعد سابقة في مجال الأمن الغذائي محليا بعد أن تكاملت الجهود بين قطاعات حكومية وخاصة عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد في توجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي حيث تعاقدت «سالك» على توريد سلعة الشعير لصالح مجموعة منصور المساعد التي حظيت بتمويل من صندوق التنمية الزراعية لتتم عملية توريد الشحنة من أستراليا عبر إحدى ناقلات شركة البحري السعودية.

وتمضي «سالك» قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية للإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة من خلال زيادة استثماراتها النوعية محليا وعالميا، حيث واصلت رحلة توسيع وتنويع استثماراتها الخارجية خلال العام 2022م ومنها استكمال صفقة الاستحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة، وكذلك استحواذها بالكامل مع شركة منيرفا فودز على شركة لحوم الضأن الأسترالية «أي إل سي»، واستحواذها على 9.2% من شركة إل تي فودز الهندية المتخصصة في مجال أرز البسمتي.

توريدات «سالك» في 2022

توريد مباشر:

720 ألف طن من القمح (تمثل 20% من مشتريات المملكة).

توريد عبر شركاتها التابعة:

300ألف طن من القمح

120ألف طن من الشعير

70ألف طن من فول الصويا

12ألف طن من اللحوم الحمراء

11ألف طن من الأرز