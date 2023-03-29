الاقتصاد

وزراء الطاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أيدوا خطة لتمديد خفض الطلب على الغاز لمدة عام، لضمان وجود كمية كافية من الوقود المتاح للاستخدام في الشتاء المقبل.

وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن وزراء من الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، وافقوا في اجتماع عقد ببروكسل، على تمديد الخفض الطوعي للطلب على الغاز بنسبة 15%، حتى أواخر مارس من عام 2024، وذلك بعد أن تنتهي قواعد الطوارئ الحالية في نهاية هذا الشهر.

ومن الممكن أن يصير هذا الهدف ملزما إذا كان هناك نقص حاد في العرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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