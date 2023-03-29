وزراء الطاقة

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وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن وزراء من الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، وافقوا في اجتماع عقد ببروكسل، على تمديد الخفض الطوعي للطلب على الغاز بنسبة 15%، حتى أواخر مارس من عام 2024، وذلك بعد أن تنتهي قواعد الطوارئ الحالية في نهاية هذا الشهر.
ومن الممكن أن يصير هذا الهدف ملزما إذا كان هناك نقص حاد في العرض.
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