المملكة الأولى عالميا في نمو إنتاج الطاقة المتجددة وتتقدم 10 مراكز بمؤشر المستقبل الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة الطاقة، أمس عن عدد من المنجزات التي حققها قطاع الطاقة في المملكة، بعد عامين من إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، لمبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن ولي العهد في مارس 2021، مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، للمساهمة بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي.

وأوضحت الوزارة في عدة تغريدات على حسابها في تويتر، أن من ضمن ما حققه قطاع الطاقة في المملكة بعد عامين من إطلاق ولي العهد لمبادرة السعودية الخضراء، تقدم المملكة عالميا في مؤشر المستقبل الأخضر 10 مراكز، وتحقيق المركز الأول عربيا و20 عالميا في مؤشر خفض الانبعاثات، وكذلك المركز الأول عالميا في نمو إنتاج الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أنه خلال عامين من إطلاق المبادرة، أطلقت المملكة عددا من المشاريع الجديدة في مجالات الطاقة التي تسهم لغد أكثر استدامة، من أهمها إطلاق 17 مشروعا جديدا للطاقة المتجددة بقدرة 13.76 جيجاوات لإزالة نحو 23.1 مليون طن مكافئ تقريبا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وإطلاق أكبر مجمع في العالم الإنتاج الهيدروجين النظيفة بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2026، وإطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركز إقليمي لالتقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة استيعابية 9 ملايين طن سنويا بحلول عام 2027، وبطاقة قصوى تصل إلى 44 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.

وذكرت أنه في الذكرى السنوية الثانية لإعلان مبادرة السعودية الخضراء، نحتفل بمساهمات مجتمعنا بأكمله في دعم جهود العمل المناخي في المملكة، والتي من بينها تزويد 150 ألف منزل بالكهرباء من مصادر طاقة متجددة، وزراعة 10ملايين من الأشجار، وإعادة توطي نحو 1200 حیوان مهدد بالانقراض.

أبرز ما حققه قطاع الطاقة بعد عامين من إطلاق ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء:

مراكز:







تقدم المملكة عالميا في مؤشر المستقبل الأخضر 10 مراكز.



المركز الأول عربيا و20 عالميا في مؤشر خفض الانبعاثات.



المركز الأول عالميا في نمو إنتاج الطاقة المتجددة.



مشاريع:





إطلاق 17 مشروعا جديدا للطاقة المتجددة بقدرة 13.76 جيجاوات لإزالة نحو 23.1 مليون طن مكافئ تقريبا من ثاني أكسيد الكربون سنويا.



إطلاق أكبر مجمع في العالم الإنتاج الهيدروجين النظيفة بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2026.



إطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركز إقليمي لالتقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة استيعابية 9 ملايين طن سنويا بحلول عام 2027، وبطاقة قصوى تصل إلى 44 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.



مناخ:





150 ألف منزل تم تزويدها بالكهرباء من مصادر طاقة متجددة.



تمت زراعة عشرة ملايين من الأشجار.



1200 من الحيوانات المهددة بالانقراض تمت إعادة توطينها.



مبادرة السعودية الخضراء:

الاستدامة:

تسعى المبادة إلى تحقيق الاستدامة في المملكة من خلال:







الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وبهدف واضح ومشترك.



توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار.



تعزيز الاقتصاد الأخضر – تمثل الحزمة الأولى، التي تضم أكثر من 60 مبادرة ومشروعا جديدا ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء، استثمارا مهما في هذا السياق.



تسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالميا في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.



رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال المقبلة في المملكة.



الأهداف:

تسترشد المبادرة بـ3 أهداف شاملة هي:

