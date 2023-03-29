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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور ماجد القصبي أصدر قرارا بتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الزلفي هم: بدر المدالله، ومساعد الفالح، وعبدالمحسن الباتل، وأحمد الحمين، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد إلى أربع سنوات 1444 - 1448.

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بإجمالي ثمانية أعضاء (أربعة معينين وأربعة فائزين).

واعتمد قرار وزير التجارة تشكيل مجلس إدارة غرفة الزلفي للدورة القادمة من الأعضاء المعينين إضافة إلى الأعضاء الفائزين بالعضوية عن طريق الانتخابات وهم: إبراهيم العطا الله، ومحمد الغنام، وهادي العليوي، وفهد الطريقي.

يذكر أن انتخابات غرفة الزلفي تمت وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي.