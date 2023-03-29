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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الملف الرقمي المحدث لأهم الفرص الاستثمارية، أصدرته أمانة المنطقة الشرقية، وتضمن أكثر من 250 فرصة استثمارية بمساحة تتجاوز 18 مليون م2 في كافة مدن ومحافظات المنطقة، وحصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة 100 مليون م2.. وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن الخطوة تعتبر امتدادا لسلسلة من الخطوات الهادفة لإشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن الملف الرقمي يتضمن شرحا لأهم الفرص الاستثمارية ومعلوماتها كالموقع الجغرافي والمساحة والأنشطة المرتبطة بالفرص ومواعيد استلام وفتح المظاريف، بالإضافة إلى أدلة الاستخدام الخاصة بتطبيق الهواتف الذكية لبوابة الاستثمار البلدي (فرص) وإمكانية استلام وتنزيل كراسة الشروط والمواصفات وتقديم العطاء بشكل الكتروني وسير إجراءات عمليات الترسية والاستلام والتسليم للموقع بشكل الكتروني بما يعزز من الشفافية والسهولة.

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