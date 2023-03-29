«سرك» تعيد تدوير 16 مليون طن من مواد البناء والهدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات أنها أعادت تدوير 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال العام الماضي 2022، وذلك من خلال ذراعها الاستثماري شركة أكام لتدوير المواد للخدمات البيئية المتخصصة في حلول إدارة مواد الهدم والبناء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـشركة «أكام» المهندس عبدالرحمن المانع، أن الشركة قامت بمعالجة أكثر من مليوني طن من مواد الهدم والبناء وإعادتها للسوق المحلي، مبينا أن الشركة حققت أرقاما قياسية.

وقال «إن أكام دشنت مبادرة صناعة البلوك الإسمنتي الأخضر، وذلك من خلال إعادة تدوير بقايا الخرسانة الجاهزة والاستفادة منها وضخها لمصانع البلوك الإسمنتي لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتخفيف الرمي العشوائي للخرسانة، مشيرا إلى أنه تم رصد ميزانية رأسمالية بلغت 160 مليون ريال للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة ورفع الكفاءة وقيادة القطاع».

وأكدت «سرك» أنها ماضية مع شركاتها التابعة نحو تحقيق أهدافها باستراتيجية متينة وواضحة لتطوير قطاع إدارة تدوير النفايات بشكل عام ومواد الهدم والبناء بشكل خاص بالتعاون مع الوزارات والقطاعات المعنية والمركز الوطني لإدارة النفايات من أجل الوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إعادة تدوير:

16مليون طن من مواد البناء والهدم تم إعادة تدويرها في 2022.

2مليون طن من مواد الهدم تمت إعادتها للسوق المحلي في 2022.

160مليون ريال ميزانية للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة.