شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 360.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 8.02%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.6 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 199.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 116.8 مليون جنيه، 68.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 15906 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 18978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3350 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 20.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

- حديد عز بسعر إغلاق 34.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.35%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 14.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 159.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.91%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 37.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.06%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 26.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.317 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 7.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 49 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%.