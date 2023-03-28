هبوط جديد في أسعار الدواجن

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الدواجن بالأسواق انخفاضًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، مقارنًة بتعاملات أمس الاثنين.

ووفقًا لأحدث مؤشرات بورصة الدواجن، فقد هبطت أسعار الدواجن 3 جنيهات، بحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24".

وسجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء قيمة تتراوح بين 60 و61 جنيهًا، بينما سجل في تعاملات أمس سعر يتراوح بين 63 و64 جنيهًا.

ويتراوح سعر الكيلو من الدواجن الساسو بين 105 و107 جنيهات، بينما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10و10.25 جنيه.

كما سجل سعر الكتكوت الساسو سعر تتراوح قيمته بين 9.5 و10.5 جنيه، في حين سجل سعر الكتكوت البلدي سعر 4 جنيهات.