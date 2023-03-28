شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.27% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 15906 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 18978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.