شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات: توصيات سياحة النواب حول العمرة والحج تسهم فى مكافحة السماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في اجتماعين عقدتهما لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، لبحث المعوقات التي تواجه تنظيم رحلات العمرة وتطوير أداء البوابة المصرية للعمرة، وكذلك بحث مستقبل رحلات الحج والضوابط المنظمة لها .

وأشادت الغرفة بالحوارات المثمرة التي تمت خلال الاجتماعين والتي استهدفت بالأساس مصلحة المواطنين وسلامة ضيوف الرحمن من المصريين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وأشادت كذلك بالدور المهم للجنة في دعم ومساندة قطاع السياحة وحل أي مشاكل تواجهه كما طلبت الغرفة سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص البوابة المصرية للعمرة و ضوابط الحج السياحي مشيرة إلى أن تلك التوصيات تصب في مصلحة المواطنين بالمقام الأول.

وشهد الاجتماعين مناقشات جادة ومثمرة بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوا لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وقد انتهى الاجتماعين إلى إصدار بعض التوصيات التي نالت استحسان شركات السياحة التي طالبت بضرورة وسرعة تنفيذها؛ وأبرز تلك التوصيات :-

محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين، وتشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود، خاصة لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة، والتنبيه على شركات الطيران بضرورة مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل إصدار تذكرة السفر، والإلتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم من بدايته، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر متابعة ذلك حماية لمصالح الشركات .

كما تضمنت التوصيات الاستماع للشركات المطالبة بإعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عام، والشباب أقل من 25 عام، وكذلك شرط الحج مرة واحدة في العمر، وذلك بد ًء من الأعوام القادمة، وضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة ( رجب – شعبان - رمضان- ومولد النبي وموسم الحج) لحل كافة المشاكل التي يتعرض لها المواطنين بالتنسيق مع غرفة الشركات .

وتؤكد غرفة الشركات أن تلك التوصيات التي أصدرتها اللجنة تصب في صالح المواطن وحفظ حقوقه وتسهيل أدائه لرحلة العمرة، كما أنها تساعد شركات السياحة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمتعمرين وتسهم كذلك في تنفيذ القانون المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة، كما تسهم تلك التوصيات في الحد من عمل الوسطاء في برحلات العمرة بالصورة التي تؤثر على سلبا حقوق المعتمرين.