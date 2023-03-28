شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بميناء نويبع البحري من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب المغادرين للبلاد على العبارة سيناء، وحال إمرار أمتعة كل من الراكب م . م . م . ا والراكب م . م . م على جهاز (الاكس راي) تلاحظ وجود كثافات معتمة تشير للاشتباه بوجود كمية من النقد داخل محتويات الحقائب الخاصة بهما، بسؤالهما حول احتواء الحقائب خاصتهم على مبالغ نقدية أو ممنوعات؛ أجابا بالنفي .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الحقائب من إدارة الصادر وتفتيش الركاب والأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي والمنافذ فتبين وجود 827 ألف جنيه مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب السفر الخاصة بهما .

وقرر محمود حمزة مدير جمرك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2023 والتحفظ على المبالغ المضبوطة على ذمة المحضر؛ لحين صدور قرارات النيابة العامة بشانها.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك واسلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرِّقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.