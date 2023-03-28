15 جنيها زيادة في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، حيث زاد الجرام 15 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس، على الرغم من انخفاض المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1370 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 1761 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2055 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2349 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 16440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1954 دولارا للأوقية في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع طفيف 0.09%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.