سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك البركة، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.