شكرا لقرائتكم خبر عن 2.66 % انخفاض فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية ينايـر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2023.

وقال بيان الجهاز إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ 105.69 خلال شهر يناير 2023 (أولي) مقابل 108.58 خلال شهر ديسمبر 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.66٪.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 155.21 خلال شهر يناير 2023، مقارنة بشهر ديسمبر 2022 حيث بلغ 130.40 بنسبة ارتفاع قدرها 19.03٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان، وبلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبــر2022، حيث بلغ 84.57 بنسبة ارتفاع قدرها 9.39٪ وذلك لـزيــادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 92.60 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهـر ديسمبر 2022، حيث بلغ 97.32 بنسبة انخـفـاض قدرها 4.85٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وبلغ الرقـم القياسي لصـناعة المستحضرات الصيـدلانيــة والكيمـيائية والدوائية 90.99 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبــر 2022 حيث بلغ 127.96 بنسبة انخفاض قدرها 28.89٪ وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.