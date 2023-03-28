شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى 4 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا ملحوظا بنهاية عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السلع الاستهلاكية نحو 4 مليارات و150 مليون دولار عام 2022، بينما كانت نحو 8 مليارات و282 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت قيمته 4 مليارات و131 مليون دولار.

وكانت أبرز التراجعات عن تراجع الواردات المصرية كانت سيارات الركوب، حيث تراجعت وبلغت قيمتها نحو مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز تراجع باقي السلع ولكن بقيم أقل، ومن بينها الثلاجات والتي بلغت قيمتها نحو 154 مليون و799 ألف دولار عام 2022، بينما كانت نحو 215 مليون و837 ألف دولار في العام السابق له بتراجع بلغت قيمته 61 مليون و38 ألف دولار، يليها الغسالات بقيمة إجمالية 33 مليون و481 ألف دولار عام 2022، مقابل 64 مليون و471 ألف دولار العام السابق له 2021، بتراجع بلغ نحو 30 مليون و990 ألف دولار.