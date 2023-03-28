شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لإدارة القابضة للغزل والنسيج لحين تشكيل مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر
أضافت المصادر أن اللجنة التي تدير الشركة حاليا، تتكون من اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، واللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ، والدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة في حين خلت اللجنة من باقى أعضاء مجلس إدارة الشركة .
وأضاف: هناك 7 شركات تم بدء تطويرها بعد الدمج ويتبقي شركتين هما مصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج والأقطان.
وأشار اللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة خلال تصريحات له فى مجلس النواب، إلى أن بعض القصور التي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقص في التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك ايطالي وسويسري لم يصرف في موعده .
ولفت الي مطالبه وزارة المالية بضمانات معينة، واوضح ان البنك الايطالي كان المفروض ان يضمن القرض، الا ان العقد تم امضاءه في السادس من مارس الجاري .