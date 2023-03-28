شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة رويال سويت للحلويات بقيمة 15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة رويال سويت للحلويات، بحجم تداول 1000 سهم، بقيمة 15 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة شكسبير فوندري إيجيبت، بحجم تداول 4148 سهم بقيمة 12.8 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة أي أس أس للوجستيات، بحجم تداول 3 آلاف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 253.7 ألف سهم بقيمة 56.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 50 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.024 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.89%، والعرب على 18.4%، واستحوذت المؤسسات على 39.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 366 مليون جنيه، 69.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 220.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 214.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18846 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6571 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.