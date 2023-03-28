3 فائزين في تحدي رقمنة تجربة العميل

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وجاء اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية في تحدي « رقمنة تجربة العميل في القطاع العقاري» بعد نجاحهم في عدد من التصفيات، وخوضهم معسكرا تدريبيا مكثفا؛ للاستعداد لمرحلة التصفيات النهائية، وقامت لجنة التحكيم النهائية بتقييم 27 مشروعا من بين 165 لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إذ حقق «إيجاري» المركز الأول بجائزة مقدارها 50 ألفا، وحظي مشروع «عقد إيجار» بالمركز الثاني بجائزة قدرها 30 ألفا، فيما حصل «عقار بوت» على جائزة المركز الثالث بجائزة بلغت 20 ألفا.
ونجح المتأهلون في المنافسة على 3 مسارات تبدأ من البحث عن مسكن، والثاني فحصه والتأكد منه، والمسار الأخير مهتم بالخدمات المساندة، والمختص بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالوحدات السكنية من تصميم وصيانة وتأثيث وغيرها عند الشراء أو الاستئجار.
وسيقدم التحدي للفائزين فرصة العمل مع أبرز المدربين والمرشدين المختصين بالقطاع العقاري، والمشاركة في عرض مشاريعهم على المستثمرين؛ لتسهيل مشاركتهم في مسرعة الابتكار العقاري، وستكون ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها منشآت للمبتكرين والرواد لتطوير القطاع ولتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المراكز الثلاثة الأولى:
- «إيجاري» المركز الأول بجائزة 50 ألفا.
- «عقد إيجار» المركز الثاني بجائزة 30 ألفا.
- «عقار بوت» المركز الثالث بجائزة 20 ألفا.
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