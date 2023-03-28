شكرا لقرائتكم خبر البنك الإسلامي يقر برنامجا للأمن الغذائي بـ10 مليارات دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حزمة برنامج شامل للاستجابة للأمن الغذائي (FSRP) بقيمة 10.54 مليارات دولار لدعم البلدان الأعضاء في مواجهة أزمة الغذاء المستمرة، وزيادة جهود المجموعة المستمرة للمساهمة في تعزيز قدرة أعضائها على الصمود لصدمات الأمن الغذائي في المستقبل.

وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر خلال مؤتمر الأمن الغذائي الأخير الذي استضافته العاصمة السنغالية داكار، دعمه القوي لتنمية الزراعة في أفريقيا أثناء تقديم وصف تفصيلي للتدخلات الإنمائية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القارة، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي والصحة والتمكين الريفي، مفيدا أن المجموعة مولت أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع زراعية، وأن 11 مليار دولار من هذه المشاريع في أفريقيا، كما أعلن أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتطلع إلى تمويل أكثر من 7 مليارات دولار في أفريقيا في السنوات الخمس المقبلة.

تطوير هياكل

من جانبه أعلن نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار أن مجموعة البنك تعمل بدقة للحد من التأثير السلبي لانعدام الأمن الغذائي على الناس وتطوير الهياكل التي ستؤدي إلى أنظمة إنتاج غذائي مستدامة ومرنة في المنطقة قائلا «لقد شاركنا بنشاط في قطاع الزراعة في أفريقيا، في محاولة لدعم التحسينات في الإنتاجية الزراعية وتعزيز الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا».

وأضاف «تلقت تدخلات البنوك في الزراعة زخما متجددا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، وقد تم وضع سياسات بشأن الزراعة والتغذية على المستوى التشغيلي.

وتابع «يعد برنامج مجموعة البنك الدولي للاستجابة للأمن الغذائي البالغة قيمته 10.5 مليارات دولار الأداة الرئيسة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي وتعزيز أنظمة الإنتاج الزراعي، وسيتم توجيه الجزء الأكبر من هذا المبلغ نحو الإقراض الجديد والصرف المعجل للمحفظة الحالية، كما تم توجيه مكون كبير حوالي 4.5 مليارات دولار نحو تلبية الاحتياجات الطارئة من الواردات الغذائية، في حين أن حوالي 270 مليون دولار ستدعم تدخلات القطاع الخاص.

توفير إمدادات

وأوضح مختار أن الجوهر العام للبرنامج هو توفير الإمدادات الغذائية الطارئة والمدخلات والأسمدة لمن هم في أمس الحاجة إليها على المدى القصير، مشيرا إلى أن البنك يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء في أفريقيا جنوب الصحراء على بناء أنظمة إنتاج محلية مرنة من شأنها أن تؤدي إلى أنظمة غذائية مستدامة على المدى المتوسط إلى الطويل.

وبين أنه في بداية عام 2023، بلغ التقدم الإجمالي للموافقات على مستوى مجموعة البنك 1412.01 مليون دولار، وهو ما يمثل 15 % من إجمالي التزام الموافقة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدى 3 إلى 5 سنوات المقبلة من هذا المبلغ، وافق البنك الإسلامي للتنمية على 578.56 مليون دولار، ووافق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية على 4.25 ملايين دولار، و630.2 مليون دولار من قبل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، و40 مليون دولار من قبل المؤسسة الدولية لتمويل التنمية.