مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

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وأوضح المصرف في بيان له أنه عين كلا من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار المصرف إلى أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناء على ظروف السوق.
ويخضع طرح الصكوك المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ولفت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة.
وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مديرو الاكتتاب ومديرو لسجل الاكتتاب
- شركة الراجحي المالية
- شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد
- بنك الإمارات دبي الوطني
- شركة جولدمان ساكس الدولية
- بنك إتش إس بي سي بي إل سي
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار
- جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي
- بنك ستاندرد تشارترد
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