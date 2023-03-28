شكرا لقرائتكم خبر 743 مليونا أرباح صافولا خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مجموعة صافولا صافي ربح 743 مليون ريال خلال 2022م، مقابل 222 مليون ريال في 2021م، بنسبة زيادة 235%، بحسب النتائج المالية السنوية للشركة.

وبلغ الربح التشغيلي 1.7 مليار ريال خلال 2022 مقابل 1.01 مليار ريال بنمو 67%.

فيما بلغ إجمالي الربح 4.87 مليارات ريال مقابل 4.47 مليارات ريال في 2021 بزيادة 9%.

وأرجعت الشركة الزيادة في صافي الربح للأسباب التالية:







الزيادة في إجمالي الربح والتي ترجع بشكل رئيس إلى تحسن إجمالي الربح في قطاع تصنيع الأغذية.



الارتفاع في حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة.



ربح رأسمالي قدره 42 مليون ريال متحقق من بيع حصة المجموعة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.



وأشارت إلى أنها سجلت الزيادة في صافي الربح على الرغم من الآتي:





ارتفاع المصاريف التشغيلية.



ارتفاع صافي تكلفة التمويل.



ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.



إيرادات القطاعات

وسجلت المجموعة إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 24.7 مليار ريال للعام 2021 ، وذلك بزيادة نسبتها 14%.

وذكرت الشركة أن الإيرادات للعام 2022م ارتفعت في قطاعي تصنيع الأغذية والأغذية المجمدة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 30% و4% على التوالي، بينما انخفضت الإيرادات في قطاعي التجزئة والخدمات الغذائية بنسبة 3% و5% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.

وأرجعت الزيادة في الإيرادات في قطاع تصنيع الأغذية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيس إلى الزيادات في أسعار السلع الأساسية.

أرباح القطاعات

وأفادت بأن صافي الربح في قطاع تصنيع الأغذية ارتفع للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي.

وسجل قطاع التجزئة صافي خسارة بلغت 158 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مقارنة بصافي خسارة بلغت 587 مليون ريال للعام السابق.

ويعود ذلك إلى تسجيل صافي رسوم انخفاض القيمة خلال العام 2021م.

وانخفض صافي الربح في قطاع الأغذية المجمدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي.