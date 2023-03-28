مجلس إدارة الأهلي السعودي يقبل استقالة الخضيري ويعين الغامدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي قبول استقالة رئيسه عمار الخضيري وتعيين الرئيس التنفيذي سعيد الغامدي بديلا عنه.

وأوضح الأهلي السعودي في بيان أمس أنه صدر قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2023 والمتعلق بتغيرات على مستوى مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

وذكر أن القرار تضمن ما يلي:







الموافقة على قبول استقالة عمار بن عبدالواحد الخضيري من مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتبارا من تاريخ 26 مارس 2023 وذلك لظروفه الخاصة.



الموافقة على قبول استقالة سعيد بن محمد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة، وذلك اعتبارا من تاريخ 26 مارس 2023 مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.



تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وذلك اعتبارا من تاريخ 27 مارس 2023 وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.



تكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وذلك اعتبارا من تاريخ 27 مارس 2023.



يذكر أن طلال الخريجي حاصل على شهادة الماجستير في الأعمال الدولية وشهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يمتلك بخبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 27 عاما قضى معظمها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقد شغل العديد من المناصب كان أخرها نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.