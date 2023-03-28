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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ينظم اليوم ورشة العمل الفنية عن بعد حول «القضايا القانونية في المالية الإسلامية»، تستمر على مدى يومين. وتناقش ورشة العمل تحليل الجوانب القانونية والقضايا الناشئة في إطار المعاملات المالية الإسلامية، وتطوير مهاراتهم في البحث وإيجاد الحلول القانونية للتحديات التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، التي ستسهم في نمو المؤسسة وتسيير أعمالها بسلاسة، واستعراض العناصر الأساسية والمسائل القانونية للعقود والصكوك والتحكيم وضوابط الحوكمة والامتثال.

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