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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعت العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية، التي تهدف إلى تنظيم استخدام الخدمات الراديوية البحرية ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها من خلال إعادة توزيع القنوات المستخدمة في الأنظمة الراديوية البحرية.

وأوضحت الهيئة أبرز عناصر الوثيقة التنظيمية، ومنها أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، بالإضافة إلى المواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية البحرية.

وحثت المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم قبل 19 أبريل 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة.