شكرا لقرائتكم خبر المؤسسة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اختتمت برنامجها الأول لبناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال، الذي يهدف إلى دعم قرارات الائتمان والاستثمار.

وحمل البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام عنوان: دور تبادل المعلومات الائتمانية وذكاء الأعمال في دعم قرارات التجارة والاستثمار، استهدف 32 مشاركا يمثلون 10 دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لزيادة معرفتهم وفهمهم حول منصةOBIC، ومجالات أعماله الأساسية والخدمات التي سيقدمها، حيث اكتسب المشاركون أيضا نظرة ثاقبة حول كيفية الاستخدام الفعال لمنصة OBIC كأداة متطورة لإدارة مخاطر الائتمان والتي من شأنها تسهيل الوصول إلى تمويل التجارة والاستثمار.

وركز البرنامج على تبيين أهمية دور ذكاء الأعمال والتحول الرقمي في دعم قرارات الأعمال والمعلومات الائتمانية ومشاركة البيانات عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار وتقييم بيئات الاستثمارات المحتملة، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للمصادر الإحصائية للمعلومات المتعلقة بالائتمان والتجارة والاستثمار.