شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 27-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 27-3-2023.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الشرقية-إيسترن كومباني، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وجولدن تكس للأصواف.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.024 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.89%، والعرب على 18.4%، واستحوذت المؤسسات على 39.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 366 مليون جنيه، 69.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 220.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 214.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18846 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6571 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 15.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.40%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 10.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.13%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 23.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 12.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.61%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 6.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.05%.

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 8.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.95%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 16.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 4.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%.