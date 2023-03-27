شكرا لقرائتكم خبر عن 98.7 % نسبة السكان الحاصلين على خدمات مياه الشرب النقية فى مصر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور خدمات مياه الشرب النقية فى العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حيث سجل عدد سكان العالم الذين ليست لديهم مصادر صحية وآمنة للشرب 2 مليار شخص على الأقل، وذلك عام 2020 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة السكان الحاصلين على خدمات مياه الشرب النقية فى مصر 98.7% عام 2021.

وقالت بيانات الجهاز، إنه في إطار تعزيز الحكومة لإجراءاتها نحو الإدارة المستدامة للموارد المائية، فقد تم توجيه 26% من الاستثمارات العامة إلى قطاعات المياه والصـرف الصحي خلال عام "2020/2021"، وحرصاً منها علي دعم محوري الري وتقليل الهدر بالمشروعات الجديدة فقد بلغ عدد محطات رفع المياه التي تم إنشاؤها واحلالها ورفع كفاءتها بجميع محافظات الجمهورية 542 محطة رفع، كما بلغ إجمالي أطوال الترع التي تم تأهيلها 4521 كيلو متر وذلك حتي 4 مارس 2022.

وبلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالج في مصر 84.6% عام 2022، مقابل 83.9% عام 2021، ووبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالج المستخدمة في ري الغابات الشجرية 344.6 مليون م3 فى حين بلغت مساحة أراضي الغابات الشجرية المستفيد 6.3 ألف فدان وكان لمحافظة سوهاج النصيب الأكبر منها بمساحة 3 آلاف فدان بنسبة بلغت 47.6% من الإجمالي وذلك عام 2021.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للمياه منذ عام 1992، ويحتفل به يوم 22 مارس سنويا، والاحتفال هذا العام تحت شعار " تسريع التغيير".