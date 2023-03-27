شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 27-3-2023.. 30% زيادة بأعداد السائحين يناير وفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 27-3-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بتوقع وصول عدد السائحين الزائرين لمصر إلى 15 مليون سائح عام 2023، إلى جانب أخبار أخرى نعرضها فيما يلي:

وزير السياحة والآثار: نتوقع زيارة أكثر من 15 مليون سائح لمصر خلال 2023

توقع وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، تحقيق ما يتم استهدافه خلال عام 2023 وهو زيارة 15 مليون سائح خلال العام الجاري.

سعر جرام الذهب اليوم ينخفض 20 جنيها وعيار 21 يسجل 2010 جنيهات

يشهد سعر جرام الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع في مصر انخفاضا ملحوظا بحوالي 20 جنيها ليسجل عيار 21 مستوى 2010 جنيها للجرام، عقب تحركات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، في حين يسجل السعر العالمي للذهب هبوط إلي 1950 دولار للأونصة.

هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.024 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 75.40 دولار لبرنت و69.67 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 75.40دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى69.67 دولار، حيث استقرت الأسعار اليوم على ارتفاع طفيف.

طارق الملا: الشركات البترولية فى مقدمة القطاعات الجاذبة بالبورصة المصرية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية ورؤساء شركات قطاع البترول المٌقيدة بالبورصة المصرية لبحث التعاون بين الجانبين فى تنفيذ آليات تعزيز التداول لأسهم شركات القطاع المقيدة بالبورصة بإعتبار أن البترول والغاز والبتروكيماويات فى مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب والتى تتمتع بمؤشرات اداء قوية وربحية مرتفعة أهلت شركاته لتكون فى صدارة الشركات المصرية الاكثر تداولاً بالبورصة فى عام 2022.

وزير السياحة والآثار يعلن عن كشف أثري جديد بسقارة

أعلن وزير السياحة والآثار، العثور عن تمثالين يعودان للدولة القديمة، وذلك على أيدي البعثة المصرية العاملة بسقارة بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 27-3-2023

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 27-3-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.