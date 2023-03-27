هبوط كبير في أسعار الدواجن

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق نحو 7 جنيهات اليوم، الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لتصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

وقال السيد إن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة قد هبط إلى بين 61 و62 جنيها اليوم الاثنين مقابل 67 جنيها أمس.

وأضاف ان الدواجن في الأسواق تباع اليوم بحوالي 68 جنيها للكيلو للمستهلك مقابل 75 جنيها أمس.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن انخفاض الأسعار إلى تراجع الإقبال على الشراء من قبل المواطنين بعدما شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء قفزة كبيرة في الأسواق خلال الفترة الماضية، وصل سعر الكيلو إلى أكثر من 80 جنيها، بسبب قفزة أسعار العلف ونقصها بالأسواق.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارهما.

وعن أسعار البيض اليوم الاثنين، قال عبدالعزيز السيد إن سعر كرتونة البيض بالمزرعة انخفض إلى بين 94 جنيها و102 جنيه مقابل 104 جنيهات الأسبوع الناضي، لتباع الكرتونة في السوق بسعر بين 100 جنيه و110 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.