شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.024 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18846 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6571 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة.