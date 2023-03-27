شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: المعارض السلعية تبيع بنفس الأسعار المخفضة منذ انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن استمرار توافد المواطنيين على المعارض وانتظام البيع بنفس الاسعار المخفضة وذلك من خلال التقرير الوارد من غرفة العمليات التى تم تشكيلها لمتابعة معارض الغرفة خلال شهر رمضان، مؤكدا على التواصل المستمر مع غرف عمليات وزارة التموين وعمليات محافظة الجيزة ومديرية التموين ضمن مجموعة عمل هدفها الاول خدمة المواطنيين.

وأشاد رئيس تجارية الجيزة بالدور المبذول من وزارة التموين وشركاتها المساهمه فى كل معارض اهلا رمضان بالجيزة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق، مؤكداً على توافر كافة أنواع اللحوم الحيه والطازجة والمبردة والمجمدة بكافة معارض اهلا رمضان بالجيزة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم و السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز و المكرونة والفول والبقوليات بانواعها

وأشار عادل رزين المستشار الاقتصادى لرئيس الغرفة والمشرف على غرفة عمليات تجارية الجيزة إلي أن نسبة المبيعات بمعارض أهلا رمضان بالجيزة يعكس حجم الإقبال على تلك المعارض ويوضح دورها فى التخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك فقد بلغت قيمة المبيعات من معرض فيصل حوالى 2 مليون جنية فى اليوم الواحد بالاضافة الى مبيعات باقى المعارض.