شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 16100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2764 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 19051 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 6624 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4235 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3379 نقطة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 23 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان 181.3 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 9 أسهم.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 636.8 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.11%.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، موافقة مجلس الإدارة على دراسة القيمة العادلة لشركة سيدبك المعدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل) لعرضها على مراقب حسابات الشركة لإعداد تقريره عنها، منوهة إلى شركة أن كابيتال هو مستشار عملية الاستحواذ، والذي قام بإدارة اختيار المستشار المالي المستقل.

في سياق آخر أعلنت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، عن حجز دعوى الحكم ضد بيجو أوتوموبيل للحكم لجلسة 29 مايو عام 2023.