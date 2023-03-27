شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة يختتم المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى "قيادة التغيير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" والذي انعقد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار شهرين، وتم من خلاله تدريب نحو 60 مشارك من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة من جهات مختلفة.

وشهد ختام المرحلة الأولى من البرنامج مناقشة أوراق السياسات المقدمة من مجموعات العمل المشكلة من المشاركين، وذلك في ضوء ما تم تناوله خلال البرنامج التدريبي في مرحلتيه من موضوعات تحليل السياسات العامة والإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي والقيادة والإصلاح المؤسسي. حضر مناقشة أوراق السياسات من المعهد نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية، وأماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي، بمشاركة الدكتور خالد عبد الحليم، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتورة رنا هندي، مدرس قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص المعهد على التعاون مع أعرق الجهات التدريبية والجامعات، وهو ما يأتي ضمن اهتمامات المعهد بمنظومة التدريب وبناء القدرات، بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية.

يشار إلى أن أوراق السياسات تناولت موضوعات تحسين كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية، والمعوقات التشريعية والاجتماعية لعاملات المنازل، وإعداد المسؤولين الحكوميين للتحول الرقمي للمؤسسات العامة، بالإضافة إلى التنمر في مدارس التعليم الابتدائي، والإدماج المالي للإناث في المناطق الريفية، وإدارة المرور في القاهرة الكبرى للحد من انبعاثات الكربون.