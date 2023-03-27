تراجع في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، حيث هبط الجرام 15 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد، مع انخفاض المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1343 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1727 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2015 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2303 جنيهات للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 16120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1970 دولارا للأوقية في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.38% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.