سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

استعرض موقع "جريدة المال" تقريرًا عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

عرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وفي بنك البركة، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك المشرق، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.