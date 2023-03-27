شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يعلن تسهيلات جديدة لمواطنى الصين والهند للحصول على تأشيرة سياحية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال إنه بالنسبة لمواطني دولة الصين يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والموانىء المصرية، وموطني دولة الهند يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول من المنافذ والموانيء المصرية.

وبالنسبة للأتراك والجزائريين والمغاربة والإيرانيين والاسرائليين، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وكشف عن إصدار تأشيرة 5 سنوات متعددة تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبًا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالوزارة، نعمل على تمكين الشركات السياحية المصرية، والمرشدين السياحيين عن تقديم تجربة متميزة للسائح، وتم التعامل مع كافة المشاكل التي تواجهم، وتم وضع 14 مسار عمل مع مختلف الوزارات والقطاعات المعنية التعامل مع أية فجوات تواجه المنتج السياحي المصري.

ووجه التحية للقطاع الخاص وشركات السياحة لما قدموه خلال الفترة الماضية.

وعن تحسين مناخ الاستثمار في قطاع السياحة قال أنه تم العمل على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.