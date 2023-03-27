شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: 2.5 % زيادة فى عدد المسارح عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً لليــوم العالــمي للمسرح ومنذ واحد وستون عاماً يحتفل مسرحى العالــم باليــوم العالمــي للمسرح والــذي يوافق 27 مارس من كل عام والذي أقرته "منظمة اليونسكو" بمناسبة افتتاح مسرح الأمم عام 1962، فجعل هذا اليوم يهدف في الأساس لترويج الفن المسرحي في جميع أنحاء العالم ويسلط الضوء على قيمة هذا الفن الرفيع والذي يعتبر أبو الفنون، وكذلك يساعد فى التنمية الفكرية حيث ينقل لنا القيم والعادات والثقافة فالغرض من المسرح نقل احوال وقضايا الشعوب . كما تسمح المسرحيات بنقل المعرفة وذلك لاحتـواء المسرحيات علـي مختلف القــيم الثقافية .

ومن أهم المؤشرات بلغ عدد المسـارح 41 مـسرحاً عـام 2021 مقابــــل 40 مسرحاً عـــام 2020 بنسبة زياده قـــدرها 2.5٪، وبلـغ عدد المشاهـديـن 546 ألـف مشاهـد عـام 2021 مقابل 289 ألف مشاهد عام 2020 بنسبة زيادة قـدرها 88.9٪.

وبـلغ إجمالي إيــرادات دور المســـارح العامـــة 49.4 مليـون جنيها عام 2021 مقابل 26 مليون جنيها عـــام 2020وبزياده قـــدرها 87.2٪، وبـلغ عدد الـفـــرق المسرحيـة الوطـنــية 73 فــرقــة عام 2021 مقابـل 72 فرقـــة عــام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪ .

وبلـغ عدد العــروض الــتي قـدمتها الفــرق المسرحيـــة الوطنية 2430عرضا عـام 2021 مقابل1754عرضا عــام2020 بنسبة زيادة قــدرها 38.5 ٪.

وبلغ عدد المشاهديـن الفــرق المســرحية 314 ألف مشاهد عــام 2021مقابل 261 الف مشاهد عـــام 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.3٪، وبلغ عــددالفــرق الاجنبية 38 فرقة عـــام 2021مقابـــل 20فرقة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 90٪ بينما بلغ عــدد العروض 99 عرضا عام 2021.