الخطوط السعودية تدشن رحلات مباشرة إلى دار السلام بتنزانيا

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ويأتي ذلك ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجيتها الجديدة التي تستهدف إحدى مساراتها الوصول إلى محطات دولية جديدة لربط العالم بالمملكة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية.
وكانت قد غادرت أولى رحلات « السعودية « مطار دار السلام الدولي بالرقم (SV 462) إلى مدينة جدة، بحضور وزير النقل في تنزانيا، مكامي منايا، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا، فهد الحربي، وسفير تنزانيا لدى المملكة علي جابر مواديني، ومدير الخطوط السعودية في تنزانيا، خالد الحربي، وتم توديع المسافرين.
وأشار الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي أرفيد نيكولاس إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين، مبينا أن زيادة الوجهات يواكبها تنمية غير مسبوقة لأسطول طائرات «السعودية» بما يحقق المستهدفات التشغيلية المستهدفة، إلى جانب التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الرقمية.
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