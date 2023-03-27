شكرا لقرائتكم خبر أرباح قياسية لزين السعودية بقيمة 550 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة زين السعودية في 2022 أعلى صافي أرباح في تاريخ الشركة، حيث بلغت 550 مليون ريال بنمو قياسي بلغ 157% مقارنة بأرباح الشركة للسنة 2021، كما حققت إيرادات هي الأعلى في تاريخ الشركة بلغت 9.1 مليارات ريال مقابل 7.9 مليارات ريال في العام 2021 بنمو بلغ 15%.

وأعلنت عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022 بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

تحول نوعي

وقال رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» الأمير نايف بن سلطان في بيان أمس «تعكس النتائج المالية لعام 2022 التحول النوعي في الأداء المالي والتشغيلي والتطويري للشركة، والأثر النوعي والمستمر لاستراتيجية الشركة، والتي تمثلت بتعزيز تجربة العملاء، والتوسع في تقنيات المستقبل، وكذلك الاستثمار في الأسواق الموازية، مع مواصلة تعزيز الحوكمة لضمان استدامة النمو والأرباح».

وأضاف «استطاعت الشركة تحقيق هذه النتائج مستمدة من قوة وازدهار اقتصادنا الوطني في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة وأثر رؤية السعودية 2030، التي أرست معالم التحول الرقمي الشامل والانطلاق نحو اقتصاد معرفي ذكي، وتمكين الإنسان على هذه الأرض الطيبة، والارتقاء بجودة حياته بتسخير الإمكانات اللامحدودة للتقنية.

لقد نجحنا، وبفضل من الله، كشركة وطنية رائدة بأن نكون خيارا مفضلا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وندعم طموح وطن يزداد تألقا وتميزا بإنجازات متلاحقة في كل الميادين من خلال التركيز على الابتكار والتطوير والاستثمارات الذكية».

تحقيق المستهدفات

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» المهندس سلطان الدغيثر «تمكنا من تحقيق مستهدفات التزامنا بتطبيق استراتيجيتنا التي أطلقناها قبل 5 سنوات، والذي جعل عام 2022 عام التحول النوعي في مسيرتنا التشغيلية والربحية معاً.

عملنا على تقديم أفضل التجارب للمستخدم، وكذلك تعزيز قدرات قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية على مستوى المملكة ككل.

وهناك العديد من العلامات الفارقة التي ميزت حضور زين السعودية خلال العام الماضي وأسهمت بشكل أساسي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

في مقدمتها، التوسع الكبير في استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G)، ولا سيما على مستوى قطاع الأعمال، عبر حلول وتطبيقات جديدة تواكب الجيل المقبل من الحلول التقنية، وتحديدا في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقعين الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء، وخدمات الحوسبة السحابية، وغيرها.