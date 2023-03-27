1.8 مليار خسائر «صدارة» في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت شركة صدارة للخدمات الأساسیة أن شركتھا الأم «صدارة للكیمیائیات» سجلت خسائر بقيمة 1.85 مليار ريال خلال عام 2022، مقابل ربحية 3 مليارات ريال في عام 2021.

وأفادت الشركة في بيان لها أن الربح التشغيلي بلغ 485 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل 4.4 مليارات ريال في السنة الماضية بانخفاض 89%.

فيما بلغ إجمالي الربح 1.02 مليار ريال في السنة الحالية مقابل 5 مليارات ريال في السنة الماضية بتدني 80%.

وبلغت خسارة السهم 0.56 ريال مقابل ربحية بـ 0.81 ريال في 2021.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح في العام 2022 مقارنة بالعام 2021 بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار المنتجات وارتفاع تكلفة اللقيم على الرغم من ارتفاع حجم المبيعات، مما أدى إلى انخفاض الهامش.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك أثر ايجابي من إعادة جدولة الديون خلال العام الماضي والتي حققت مكسب بقيمة 1.05 مليار ريال مقارنة بالعام الحالي.

وقالت الشركة «إنه ﻻ توﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺻدارة ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث إن اﻟﻐرض الرئيسي ﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﮭا ھو إﺻدار اﻟﺻﻛوك. وﻟن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ أي اﻟﺗزاﻣﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻛوك. وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن ھذا اﻹﻋﻼن ﯾﻌﻛس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم، ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﻟﻠﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت».

وأضافت «إنه في ضوء الخسائر المتراكمة والتي لا تزال تتجاوز 50% من رأس مالها، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية وأصدرت قرارا باستمرارها وذلك وفقا لمتطلبات قانون الشركات ووزارة التجارة.