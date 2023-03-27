شكرا لقرائتكم خبر صندوق الموارد يناقش مع بوابة الدرعية مبادرات الإرشاد المهني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد صندوق تنمية الموارد البشرية، ممثلا في برنامج التوجيه والإرشاد المهني؛ ورشة عمل بالتنسيق من هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ بمشاركة 15 مكتب تعليم بمنطقة الرياض؛ بهدف استعراض مبادرات الإرشاد المهني وتحليل الاحتياج المهني في قطاع التعليم للعمل على تطويره من خلال المبادرات المقدمة لطلبة المدارس والموجهين الطلابيين.

وتخلل ورشة العمل التي عقدت في مقر هيئة تطوير بوابة الدرعية، اطلاع القائمين على مكاتب التعليم على المبادرات وسبل الاستفادة منها؛ بالإضافة إلى استقبال الأسئلة وإتاحة النقاش فيما يخص مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية لإكساب الطلاب والطالبات المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وتهدف مبادرات الإرشاد المهني؛ إلى تمكين ورفع مستوى الطلاب والطالبات من خلال رحلة متكاملة إرشادية وتدريبية وتمكينية لتنمية مهاراتهم المهنية ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وتأتي ورشة العمل؛ امتدادا للجهود في ترسيخ مفهوم الإرشاد المهني وأساليبه لخدمة الوطن والمجتمع بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030 والتي تنص في برامجها وأهدافها على تعزيز وتنمية القدرات البشرية للإسهام في بناء الوطن ودعم مسيرته التنموية.

يذكر أن علامة «هدف» قد أصبحت مظلة للبرامج والخدمات المقدمة من الصندوق، ويندرج تحتها برامج وخدمات الإرشاد والتدريب والتمكين، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول العملاء إلى خدمات الصندوق والاستفادة منها.