شكرا لقرائتكم خبر «ترشيد» تعتزم خفض استهلاك الكهرباء في مباني جامعة نجران 23% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة نجران، بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للجامعة البالغ عددها 34 مبنى، بإجمالي مساحة تبلغ 694 ألف م2، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية، حيث تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها بنسبة تصل إلى 23%.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» وليد الغريري، أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة للجامعة، كما تبين أهمية تطبيق 12 معيارا رئيسا للرفع من كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال عدد من وحدات التكييف المنفصلة بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أعلى.

وبين أن المعايير شملت إضافة عدد من مضخات المياه المبردة وتركيب أجهزة ذات تردد متغير تتحكم بسرعة مضخات المياه المبردة، واستبدال بعض محركات وحدات مناولة الهواء بأخرى مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد، وتركيب نظام التحكم بالمباني (BMS) للأنظمة المتعلقة بالتكييف، وتحديث نظام التحكم في معمل التبريد (CMS)، مفيدا أن «ترشيد» ستؤهل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لجامعة نجران.

وذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع بلغ حوالي 91 مليون كيلو وات/ ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 70 مليون كيلو وات/ ساعة سنويا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 23% تقريبا، وبنسبة وفر متوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 34 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 12 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 200 ألف شتلة سنويا.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجية للمملكة المنبثقة من رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

رفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة نجران:







العدد 34 مبنى



المساحة 694 ألف م2.



تطبيق 12 معيارا لرفع كفاءة الطاقة



استهلاك الكهرباء السنوي 91 مليون كيلو وات/ساعة.



الاستهلاك بعد إعادة التأهيل 70 مليون كيلو وات/ ساعة.



نسبة الخفض 23%



الوفر المتوقع يعادل: