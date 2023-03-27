غرفة الرياض

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وتضمنت المذكرة التي وقعها أمين عام الغرفة ناصر أبوحيمد، والرئيس التنفيذي للجنة السعودية للألعاب الشعبية إبراهيم الشريدة، التعريف بأعمال ومشاريع وبرامج اللجنة السعودية للألعاب الشعبية والتعاون المشترك بما يخدم العاملين والمستثمرين في القطاع واستضافة الغرفة بعض الفعاليات المشتركة.
وتضمنت عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى اللجنة على القطاع الخاص والتعاون لتمكين المستثمرين في المجال بالحصول على التمويل والدعم وأخيرا تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون.
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