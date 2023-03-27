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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الرياض ممثلة بلجنة الثقافة والترفيه واللجنة السعودية للألعاب الشعبية، أبرمت مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور رياضات الألعاب الشعبية بالمملكة والتعريف بها لتكون جزءا من الرياضات التي تمثل ثقافة المجتمع السعودي، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الثقافة والترفيه مصعب المهيدب.

وتضمنت المذكرة التي وقعها أمين عام الغرفة ناصر أبوحيمد، والرئيس التنفيذي للجنة السعودية للألعاب الشعبية إبراهيم الشريدة، التعريف بأعمال ومشاريع وبرامج اللجنة السعودية للألعاب الشعبية والتعاون المشترك بما يخدم العاملين والمستثمرين في القطاع واستضافة الغرفة بعض الفعاليات المشتركة.

وتضمنت عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى اللجنة على القطاع الخاص والتعاون لتمكين المستثمرين في المجال بالحصول على التمويل والدعم وأخيرا تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون.