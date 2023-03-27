شكرا لقرائتكم خبر 925 مليونا بحسابات مستفيدي «سكني» في مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، في بيان أمس، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى مارس 2023، تجاوز 46.2 مليار ريال.
وأفاد بن ماضي أن الصندوق أطلق المرحلة الثانية من حوكمة المنتجات التمويلية، ووفر خدمة الكترونية تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي تحديث مراحل بناء منازلهم، في سياق حرصه على استمرارية الدعم السكني، مشددا على أهمية التزام مستفيدي «البناء الذاتي» مباشرة مراحل بناء سكنهم ومتابعة مراحل إكماله وجاهزيته للسكن وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، بما يضمن دعم الصندوق لمستفيدي المنتج وتسهيل رحلة تملكهم خلال المدة الزمنية، التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.
يذكر أن الصندوق العقاري يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، ومنصة المستشار العقاري، إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في جميع فروعه وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
دعم عقود التمويل العقاري شهريا
- مارس 2023 الإجمالي 925 مليون ريال
- فبراير 2023 الإجمالي 921 مليون ريال
- يناير 2023 الإجمالي 912 مليون ريال
- ديسمبر 2022 الإجمالي 900 مليون ريال
- نوفمبر 2022 الإجمالي891 مليون ريال
- أكتوبر 2022 الإجمالي 884 مليون ريال
- سبتمبر 2022 الإجمالي 871 مليون ريال
- أغسطس 2022 الإجمالي 868 مليون ريال
- يوليو 2022 الإجمالي 853 مليون ريال
- يونيو 2022 الإجمالي 842 مليون ريال
- مايو 2022 الإجمالي 842 مليون ريال
- أبريل 2022 الإجمالي 847 مليون ريال
- مارس 2022 الإجمالي 839 مليون ريال
كانت هذه تفاصيل خبر 925 مليونا بحسابات مستفيدي «سكني» في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.