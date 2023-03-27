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وبينت شركة المياه الوطنية أن المشروع المنفذ جاء استكمالا لتمديد خدمة الصرف الصحي بحي الشرائع، المتضمن تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت 2,267 مترا طوليا، موضحة أن المشروع يهدف إلى خدمة سكان المنطقة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين الأعمال البيئية المقدمة.
وأكدت أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية، وفق البرامج والخطط الاستراتيجية، والسعي لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية بهما عبر الشبكات في مكة المكرمة.
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