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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة تطوير لتقنيات التعليم «تيتكو» حصلت على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية ضمن الحزمة الثالثة من التراخيص، استلمها رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله التميمي، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين، وذلك لبناء وتشغيل منصة «مصادقة» لمصادقة الشهادات للراغبين في العمل في المملكة. وتعد هذه التراخيص المرحلية إحدى مخرجات مبادرة «البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية» التي تسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية. وتضم تطوير لتقنيات التعليم «تيتكو» عددا من المنتجات والأنشطة التعليمية في مجال تقنيات التعليم، التي تسهم في تعزيز الإبداع والابتكار المتجدد، وتوفير البيئة التعليمية نحو التحول الرقمي، وذلك تحقيقا للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

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