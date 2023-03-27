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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإمكانات، بما يخدم مجال النزاعات الزكوية والضريبية والجمركية، وإثراء المحتوى العلمي والأكاديمي والتدريبي والمعرفي لمهنة المحاسبة والمراجعة. وجرى التوقيع في مقر الأمانة العامة بحضور الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبدالله السحيباني، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس. وتأتي الشراكة في إطار العمل المشترك والتعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات والمعلومات وتقديم الاستشارات في المجالات المشتركة، وذلك تعزيزا لمبدأ العمل التكاملي بين الطرفين وتقديم الدعم العلمي في اللقاءات والندوات المهنية والبرامج التدريبية والمهنية المقدمة للمهتمين والمختصين، وتحفيزا للشراكة المجتمعية؛ بما ينعكس إيجابا على رفع الكفاءة في مجال النزاعات الزكوية والضريبية الجمركية.

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