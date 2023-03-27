شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت هواتف محمولة بـ167 ألف دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع حجم الواردات المصرية من الموبايلات في شهر ديسمبر الماضي، ليواصل المؤشر تراجعه منذ عدة أشهر.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 231 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت نحو 167 مليون و230 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 166 مليون و999 ألف دولار.

وفى شهر نوفمبر الماضي، تراجعت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، حيث سجلت القيمة الإجمالية لوارداته نحو 505 ألف دولار، بينما كانت نحو 134 مليون و34 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 133 مليون و529 ألف دولار في شهر واحد فقط.

وإجمالا تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 54% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز نحو 1.93 مليار دولار فى شهر ديسمبر 2022، مقابل 4.20 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وعزا جهاز الإحصاء تراجع عجز الميزان التجاري خلال هذا الشهر إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 28%، حيـث بلغـت 6.11 مليـار دولار مقابل 8.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.