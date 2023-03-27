شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى لـ 235 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع متوسط إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري خلال الربع الرابع من عام 2022، وإن كان بشكل أقل من المتوقع بلغ 235 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 2.7% مقارنة بمستويات الربع السابق، ليصل إلى حوالي 9 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى مسجل له منذ الربع الأول من عام 2020 ، مرتفعاً بمقدار 562 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن إنتاج النفط الصخري شكل نحو 74% من إجمالي متوسط إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي بلغ حوالي 12.1 مليون برميل/يوم خلال نفس الفترة، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتابع التقرير،يعزى تباطؤ تعافي إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى انخفاض أسعار النفط الخام، واستمرار التزام عدد كبير من الشركات المنتجة بالانضباط الرأسمالي وتخفيض الديون وسداد مستحقات المساهمين مع تحول تركيزها نحو الاحتفاظ بغطاء على الإنتاج بدلاً من دعم الاستثمار في عمليات حفر جديدة، ليصبح الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لزيادة عمليات الحفر مشكلة حقيقية تواجه شركات النفط الأمريكية وتمثل أحد العوائق الأساسية لنمو الإنتاج.

وذكر التقرير: يأتي ذلك إلى جانب عدة أسباب أخرى مثل مستويات التضخم المرتفعة وما يرتبط بها من زيادة في تكاليف الإنتاج وصعوبة الاحتفاظ بالعمالة، والتأخيرات في سلسلة التوريد التي تبطئ نشاط الحفر، وهو ما يجعل شركات الطاقة الأمريكية غير قادرة على القيام بعمليات الاستكشاف بالقدر الذي يمكنها أو ترغب فيه من الناحية التقنية.

وأشار التقري أنه وفقاً لأحدث استطلاع للطاقة صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقاطعة "Dallas" الأمريكية في شهر يناير 2023، بمشاركة شركات الطاقة في ثلاث ولايات وهي Texas و Louisiana و New Mexico - المناطق الأكثر إنتاجاً للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح سعر خام غرب تكساس الذي تحتاجه تلك الشركات لتغطية نفقات تشغيل الآبار المحفورة ما بين 23 دولار برميل في منطقة Eagle Ford و 38 دولار برميل في مناطق الإنتاج الأخرى، في حين تحتاج شركات الطاقة إلى سعر يتراوح ما بين 48 إلى 69 دولار برميل لحفر بئر جديد مربح في هذا السياق، فأن الشركات الكبيرة التي يبلغ إنتاجها من النفط 10 ألاف برميل يوميا أو أكثر) تحتاج إلى 49 دولارا للبرميل في المتوسط، بينما تحتاج الشركات الصغيرة التي يبلغ إنتاجها من النفط أقل من 10 آلاف برميل يوميا إلى متوسط 59 دولارا للبرميل.