شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليون دولار تراجع بقيمة واردات الأسماك المصرية فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الأسماك تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات الأسماك بما فيها أسماك محفوظة نحو 49 مليونا و698 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 88 مليونا و48 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2021، بانخفاض بلغ نحو 38 مليونا و350 ألف دولار.

وجاءت الواردات المصرية من الأسماك ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و145 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل مليار و561 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 415 مليونا و614 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع التي تراجعت قيمة وارداتها كلا من أبقار وجواميس حية بقيمة بلغت 10 ملايين و149 ألف دولار، مقابل نحو 24 مليونا و749 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 14 مليونا و600 ألف دولار، يليها اللحوم وبلغت قيمة وارداتها نحو 55 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 110 مليونات و648 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 55 مليونا و645 ألف دولار، كما تراجعت واردات الألبان ومنتجاتها وسجلت 44 مليونا و605 ألف دولار ديسمبر الماضي، مقابل 72 مليونا و527 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 27 مليونا و922 ألف دولار.